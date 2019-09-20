Зеленский публично высмеял усы Лукашенко. Видео

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила шутка про усы Александра Лукашенко. Как сообщает РЕН ТВ, стереотипный ироничный чат между странами представила студия «Квартал 952». Участниками шутки выбрали Россию, США, Украину, Великобританию, Францию, Китай, КНДР, Южную Корею и ряд других стран. К ним также добавились Пётр Порошенко, Международный валютный фонд и «российские хакеры».

Как уточняет Газета.ру, такими шутками «Квартал 95» развлекал гостей во время закрытой части ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» YES. На проекторе изображен чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры стран.