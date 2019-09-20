Зеленский публично высмеял усы Лукашенко. Видео
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила шутка про усы Александра Лукашенко. Как сообщает РЕН ТВ, стереотипный ироничный чат между странами представила студия «Квартал 952». Участниками шутки выбрали Россию, США, Украину, Великобританию, Францию, Китай, КНДР, Южную Корею и ряд других стран. К ним также добавились Пётр Порошенко, Международный валютный фонд и «российские хакеры».
Как уточняет Газета.ру, такими шутками «Квартал 95» развлекал гостей во время закрытой части ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» YES. На проекторе изображен чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры стран.
Так, Украина предлагает прислать в чат селфи, пытаясь объяснить Белоруссии, что это означает. После этого возникают «неудачные» фотографии президента республики Александра Лукашенко с усами крупным планом. В итоге белорусский лидер ограничивается снимком своего портрета на стене.
В свою очередь Россия сообщает о намерении присоединить к себе половину Британии.
В ответ Евросоюз и Соединённые Штаты Америки грозят ответными ограничительными мерами, а Киев заводит традиционный разговор об очередном транше МВФ.
Китай предлагал США сделать фейковую Гренландию и продать ее в 10 раз дешевле. Северная Корея, в свою очередь, хвасталась новыми наклейками с ракетами.
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