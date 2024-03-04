Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Украины и Польши

Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил польских протестующих.

Туск: Польша пытается договориться с Украиной о полном прекращении товарооборота

По его словам, необходимо найти решение в ситуации, «которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали».

Глава государства осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.

Ранее премьер Польши допустил полное закрытие границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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