Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Украины и Польши

По его словам, необходимо найти решение в ситуации, «которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали».

Глава государства осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.

Ранее премьер Польши допустил полное закрытие границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

