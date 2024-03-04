Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Украины и Польши
4 марта 202403:01
Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил польских протестующих.
По его словам, необходимо найти решение в ситуации, «которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали».
Глава государства осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.
Ранее премьер Польши допустил полное закрытие границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru