Туск: Польша пытается договориться с Украиной о полном прекращении товарооборота

Варшава ведет переговоры с Киевом по вопросу временного закрытия границы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Зеленский призвал премьера Польши приехать на границу для обсуждения блокады

По его словам, Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о полном прекращении товарооборота», — добавил глава польского правительства.

Ранее стало известно, что власти Польши и Украины обсудят в Варшаве блокаду КПП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГраницаПольшаДональд Туск

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