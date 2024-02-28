Туск: Польша пытается договориться с Украиной о полном прекращении товарооборота
28 февраля 202417:18
Варшава ведет переговоры с Киевом по вопросу временного закрытия границы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.
По его словам, Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.
«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о полном прекращении товарооборота», — добавил глава польского правительства.
Ранее стало известно, что власти Польши и Украины обсудят в Варшаве блокаду КПП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru