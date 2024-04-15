Зеленский призвал Запад защитить Украину по примеру Израиля
Странам Запада необходимо защитить Украину так же, как они поддержали Израиль во время недавней атаки со стороны Ирана, написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
По его мнению, успешные действия Запада заставили Иран «остыть». Зеленский полагает, что таким же образом партнеры Киева могут действовать на Украине.
Он напомнил, что Израиль не является членом НАТО. Для поддержки Украины странам Запада нужна только политическая воля, полагает политик.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о достижении цели по демилитаризации Украины. Дипломат обратил внимание, что Киев уже давно воюет только западным оружием, сообщает «Радиоточка НСН».
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