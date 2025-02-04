Зеленский призвал Запад передать Украине ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны предоставить Киеву ядерное оружие и направить в страну свои войска, если не готовы принять Украину в НАТО. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в альянс может занять «годы или десятилетия» из-за позиции партнеров. В связи с этим он предложил альтернативу — вернуть Киеву ядерный арсенал, передать ракетные комплексы, профинансировать армию численностью в миллион человек и направить на Украину иностранный военный контингент.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, однако в Киеве неоднократно признавали, что часть стран-участниц блока выступают против этого. В январе 2024 года Зеленский упоминал среди них Венгрию, Германию, Словакию и США.
В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум. В 2022 году Зеленский допускал возможность пересмотра обязательств Киева в этой сфере. В России заявляли, что появление у Украины даже тактического ядерного вооружения будет представлять стратегическую угрозу, передает «Радиоточка НСН».
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