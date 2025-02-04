Зеленский призвал Запад передать Украине ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны предоставить Киеву ядерное оружие и направить в страну свои войска, если не готовы принять Украину в НАТО. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в альянс может занять «годы или десятилетия» из-за позиции партнеров. В связи с этим он предложил альтернативу — вернуть Киеву ядерный арсенал, передать ракетные комплексы, профинансировать армию численностью в миллион человек и направить на Украину иностранный военный контингент.