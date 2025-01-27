Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия «тупым шагом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ от ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 1994 года был «тупым, нелогичным и безответственным». В интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio он отметил, что Украина была вынуждена пойти на этот шаг под давлением США, России и Великобритании, получив гарантии безопасности, которые, по его мнению, не оправдали себя.

Зеленский подчеркнул, что Киеву следовало обменять ядерное оружие на «реальные гарантии безопасности», такие как НАТО. Кроме того, он выразил мнение, что если бы он был на месте предыдущих властей, то обменял бы ядерное оружие на более мощную гарантию безопасности.