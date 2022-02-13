Байден пообещал Путину ввести санкции в случае вторжения на Украину

«Байден повторил, что дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России», — приводит цитату официального сообщения Газета.ru.

Также Байден «ясно дал понять», что США готовы к урегулированию ситуации дипломатическим путем, но «в равной степени готов и к другим сценариям».

Накануне сообщалось, что президенты России и США более часа обсуждали наращивание войск вокруг Украины.

Ранее рейтинговое агентство Moody's представило три варианта ограничительных мер в отношении России в случае обострения украинского конфликта. Наиболее возможными сценариями станут рестрикции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, запрет на доступ российских банков к международным платежным системам, а также включение крупных госбанков РФ в «чёрный» список SDN.

