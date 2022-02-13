Байден пообещал Путину ввести санкции в случае вторжения на Украину

Глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять», что США и союзники в случае вторжения России на Украину «решительно отреагируют» введением новых антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов.

Половина американцев против вмешательства в кризис вокруг Украины

«Байден повторил, что дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России», — приводит цитату официального сообщения Газета.ru.

Также Байден «ясно дал понять», что США готовы к урегулированию ситуации дипломатическим путем, но «в равной степени готов и к другим сценариям».

Накануне сообщалось, что президенты России и США более часа обсуждали наращивание войск вокруг Украины.

Ранее рейтинговое агентство Moody's представило три варианта ограничительных мер в отношении России в случае обострения украинского конфликта. Наиболее возможными сценариями станут рестрикции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, запрет на доступ российских банков к международным платежным системам, а также включение крупных госбанков РФ в «чёрный» список SDN.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:СанкцииУкраинаПолитикаТелефонный РазговорДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры