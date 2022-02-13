Байден пообещал Путину ввести санкции в случае вторжения на Украину
Глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять», что США и союзники в случае вторжения России на Украину «решительно отреагируют» введением новых антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов.
«Байден повторил, что дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России», — приводит цитату официального сообщения Газета.ru.
Также Байден «ясно дал понять», что США готовы к урегулированию ситуации дипломатическим путем, но «в равной степени готов и к другим сценариям».
Накануне сообщалось, что президенты России и США более часа обсуждали наращивание войск вокруг Украины.
Ранее рейтинговое агентство Moody's представило три варианта ограничительных мер в отношении России в случае обострения украинского конфликта. Наиболее возможными сценариями станут рестрикции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, запрет на доступ российских банков к международным платежным системам, а также включение крупных госбанков РФ в «чёрный» список SDN.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,1 млн+198 тыс. / сут.
Умерли
340 тыс.+706 / сут.
Выздоровели
11,2 млн+102 тыс. / сут.
- У России новое олимпийское «золото» - в лыжных гонках
- В России госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: WADA проведет расследование в отношении окружения Валиевой
- СМИ: В Алма-Ате около 300 человек участвуют в акция в память о жертвах январских беспорядков
- Украина опровергла данные о запрете на въезд в страну для россиян
- Байден пообещал Путину ввести санкции в случае вторжения на Украину
- Пентагон отказался подтверждать заход подлодки США в территориальные воды России
- СМИ: Западные страховики закроют воздушное пространство Украины
- Песков описал отношения с Западом пословицей
- Назван рацион для борьбы с авитаминозом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru