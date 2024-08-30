СМИ: Зеленский предложил Моди провести в Индии второй «саммит мира» по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Индии второй «саммит мира». Как пишет Bloomberg, эту инициативу он озвучил во время визита в Киев индийского премьер-министра Нарендры Моди.
Источники агентства утверждают, что Украина желает заручиться поддержкой стран Глобального Юга и встреча в Индии могла бы стать для Киева прогрессом.
Также в публикации говорится, что Зеленский намерен провести второй «саммит мира» до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.
По информации Bloomberg, Моди, давший понять, что поддерживает украинский суверенитет в рамках международно признанных границ, пока не дал согласие на проведение встречи.
Ранее Зеленский заявил, без присутствия на втором саммите представителей России добиться конкретных результатов не удастся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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