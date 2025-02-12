Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира

Членство Киева в НАТО может и не быть обязательным условием мира на Украине, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран блока.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли обязательным условием в урегулировании конфликта членство Украины в альянсе, он отметил, что необходимо найти «устойчивое решение».

Также он заявил, что задача альянса – обеспечить Украине «лучшую позицию» перед переговорами о будущем этого конфликта.

Ранее Рютте заявил, что у альянса есть стратегия ведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но ее тактические аспекты не раскрываются Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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