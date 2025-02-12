Отвечая на вопрос о том, будет ли обязательным условием в урегулировании конфликта членство Украины в альянсе, он отметил, что необходимо найти «устойчивое решение».

Также он заявил, что задача альянса – обеспечить Украине «лучшую позицию» перед переговорами о будущем этого конфликта.

Ранее Рютте заявил, что у альянса есть стратегия ведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но ее тактические аспекты не раскрываются Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

