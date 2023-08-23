Зеленский признал, что допустил много ошибок за полтора года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента начала спецоперации России допустил «достаточно ошибок».

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«Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно», - сказал президент в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

Какие именно ошибки были совершены Зеленский не уточнил.

Президент Украины ранее признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Причиной он назвал обширные минные поля российской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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