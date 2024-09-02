Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе

Украинские власти считают, что операция в Курской области может оказать влияние на ситуацию в Донбассе, однако на текущий момент положение ВСУ в этом регионе остается сложным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

По его словам, операция в Курской области может уменьшить интенсивность боевых действий на покровском и торецком направлениях, однако он отметил, что пока значительного облегчения на этих направлениях не наблюдается.

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Зеленский также подчеркнул, что Донбасс всегда был главной целью Киева, так как именно здесь сосредоточены основные силы армий России и Украины.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда туда вошли украинские войска. В ВСУ отмечали, что атака на Курскую область не привела к улучшению ситуации в Донбассе. На фоне этих событий президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских сил в Донбассе увеличились в полтора раза. В сводке Минобороны от 12 августа также сообщалось о возросших темпах наступательных действий в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:Курская ОбластьДонбассВСУУкраинаВладимир Зеленский

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