Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе
Украинские власти считают, что операция в Курской области может оказать влияние на ситуацию в Донбассе, однако на текущий момент положение ВСУ в этом регионе остается сложным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».
По его словам, операция в Курской области может уменьшить интенсивность боевых действий на покровском и торецком направлениях, однако он отметил, что пока значительного облегчения на этих направлениях не наблюдается.
Зеленский также подчеркнул, что Донбасс всегда был главной целью Киева, так как именно здесь сосредоточены основные силы армий России и Украины.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда туда вошли украинские войска. В ВСУ отмечали, что атака на Курскую область не привела к улучшению ситуации в Донбассе. На фоне этих событий президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских сил в Донбассе увеличились в полтора раза. В сводке Минобороны от 12 августа также сообщалось о возросших темпах наступательных действий в ДНР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru