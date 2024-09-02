Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе

Украинские власти считают, что операция в Курской области может оказать влияние на ситуацию в Донбассе, однако на текущий момент положение ВСУ в этом регионе остается сложным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

По его словам, операция в Курской области может уменьшить интенсивность боевых действий на покровском и торецком направлениях, однако он отметил, что пока значительного облегчения на этих направлениях не наблюдается.