Украина
Зеленский припас первые слова для встречи с Путиным
18 июня07:41
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первым делом скажет президенту России Владимиру Путину при встрече. Это будут слова: «Донбасс и Крым — это Украина». Об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому изданию Bild. Президент Украины признался, что намерен начать первую встречу с российским лидером именно этой фразой, передает life.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
Горячие новости
- Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя испугались и отказались лететь
- Во дворе собственного дома избит директор Фонда кино Вячеслав Тельнов
- У россиян начнут изымать землю за мусор и нескошенную траву
- Зеленский припас первые слова для встречи с Путиным
- Новости за ночь: Кудрин предупредил о «социальном взрыве» в России