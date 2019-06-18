Украина

Зеленский припас первые слова для встречи с Путиным

18 июня07:41

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первым делом скажет президенту России Владимиру Путину при встрече. Это будут слова: «Донбасс и Крым — это Украина». Об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому изданию Bild. Президент Украины признался, что намерен начать первую встречу с российским лидером именно этой фразой, передает life.ru.

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Зеленский рассказал, что много раз был в Крыму и любит его, пишет «Газета.ру».

Ранее политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН рассказал, почему Владимир Путин много внимания обращает на Украину.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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