Зеленский принял участие в местных выборах

«Для меня важно, как для любого украинца, чтобы мы избирали тех людей, которым доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах», - заявил Зеленский после голосования в эфире телеканала «Украина 24».

Затем президент Украины принял участие в опросе, который сам инициировал - заполнил форму, полученную у волонтеров, и опустил листок в специальную урну. Жителям страны предлагается ответить на вопросы о необходимости введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создании в Донбассе свободной экономической зоны, сокращении количества депутатов в Верховной раде до 300, легализации медицинского каннабиса, а также обсуждении на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Предполагается, что итоги опроса будут носить консультативный характер для властей страны.

Также перед голосованием президента произошел инцидент, попавший в телетрансляцию. Перед Зеленским и его супругой, которые шли к участку, появилась активистка движения Femen. Она выбежала из-за ограждения и подняла юбку с надписью на изнанке Zexist. Девушка была без нижнего белья, ее задержали сотрудники полиции, уточняет Газета.ru.

На Украине в воскресенье проходят выборы в органы местного самоуправления на пятилетний срок полномочий. При этом кампания не проходит на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. В соответствии с постановлением, принятым парламентом, выборы здесь смогут состояться при условии вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

