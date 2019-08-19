Зеленский принимает Нетаньяху в Киеве
19 августа11:55
В столице Украины проходит встреча Владимира Зеленского с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Как передает RT, перед этим израильский премьер-министр принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата в центре Киева.
Это первый за последние 20 лет официальный визит премьера еврейского государства на Украину. Перед началом поездки Нетаньяху заявил, что хочет обсудить с президентом Украины возможность создания зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
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