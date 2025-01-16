Премьер Британии Стармер прибыл на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину. Об этом пишет газета Guardian.

Отмечается, что Стармер отправился в Киев впервые с тех пор, как возглавил британское правительство. Премьер встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По данным Guardian, стороны планируют подписать соглашение о «столетнем партнерстве» для укрепления оборонного сотрудничества. Также Стармер обсудит с украинскими чиновниками, какие гарантии безопасности Лондон может предоставить Киеву.

Ранее Украину посетил министр обороны Германии Борис Писториус, напоминает 360.ru.

