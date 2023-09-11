Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что сокращение западной помощи гражданам его страны затянет военный конфликт c Россией и вызовет непредсказуемую реакцию со стороны живущих в Европе украинских беженцев.

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Его соотечественники «ведут себя хорошо» и «очень благодарны» поддержке Евросоюза, но недостаточная помощь чревата «рисками для Запада на его собственном заднем дворе», добавил Зеленский.

Он считает непредсказуемой реакцию украинцев в случае, если «их страну бросят». В конечном счете, уверен политик, для Европы эта ситуация закончится плачевно, если та «загонит этих людей в угол».

По данным ООН, с начала российско-украинского конфликта в Европу въехали более восьми миллионов украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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