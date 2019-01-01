Зеленский придумал, как Украина станет «первой в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы создать программу «правительство в смартфоне». По его словам, граждане смогут в реальном времени контролировать принятие и внесение законопроектов.

«Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются», - цитирует «Свободная пресса» слова украинского президента во время выступления на форуме интернет-инноваций.

Такая программа, по словам Зеленского, поможет в случае необходимости дополнять или изменять законопроекты, готовить петиции и так далее.

По словам украинского лидера, настало время сделать такую программу и стать «первыми в мире».

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН признался, что Зеленский сначала удивил свежестью, потом – странностью.



