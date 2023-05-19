Зеленский прибыл на саммит Лиги арабских государств

Отмечается, что украинский лидер прилетел в Джидду из Польши на французском самолете. На саммите впервые за 12 лет примет участие президент Сирии Башар Асад.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, что Зеленский после визита в Джидду отправится в Хиросиму на саммит G7.

