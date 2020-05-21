Зеленский презентовал вышиванку несуществующему президенту Канады

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассказал о подарках по случаю Дня вышиванки, которые были направлены лидерам мировых держав. Как пишет РИА Новости, ссылаясь «Европейскую правду», среди адресатов был обнаружен несуществующий президент Канады. В сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера, отмечается, что «подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди США, ФРГ, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран».

Журналисты издания, заметившие досадную ошибку, справедливо напомнили, что в Канаде президента нет. Формально лидером страны является королева Великобритании Елизавета II. В стране её представляет генерал-губернатор. Пост премьер-министра занимает Джастин Трюдо. Также представители СМИ добавили, что в Германии, исходя из этого сообщения, презент достанется только президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать леди», — подчеркивает «Европейская правда».