Зеленский презентовал вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского рассказал о подарках по случаю Дня вышиванки, которые были направлены лидерам мировых держав. Как пишет РИА Новости, ссылаясь «Европейскую правду», среди адресатов был обнаружен несуществующий президент Канады. В сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера, отмечается, что «подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди США, ФРГ, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран».
Журналисты издания, заметившие досадную ошибку, справедливо напомнили, что в Канаде президента нет. Формально лидером страны является королева Великобритании Елизавета II. В стране её представляет генерал-губернатор. Пост премьер-министра занимает Джастин Трюдо. Также представители СМИ добавили, что в Германии, исходя из этого сообщения, презент достанется только президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
«В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать леди», — подчеркивает «Европейская правда».
Напомним, досадные ляпы допускает министерством образования и науки Украины. Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник истории. Чудеса наблюдательности проявила редакция сайта delo.ua. Журналисты рассмотрели сидящего актёра из популярного мема "грустный Киану", который при помощи графического редактора был добавлен к группе рабочих. Ривз, обедающий на лавочке в одиночестве, появился на известной фотографии «Обед на небоскребе». Этот снимок был сделан в 1932 году.
Фото звезды «Матрицы» в неожиданной компании можно обнаружить на 58 странице учебника в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».
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