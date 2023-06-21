Зеленский предложил Верховной раде решить вопрос об однополых браках

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете регистрации однополых браков.

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Инициатива опубликована 13 марта. Авторы призвали наложить вето на законопроект об однополых браков. Петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом.

Зеленский в ответ заявил, что решение об однополых браках должна принимать Верховная рада.

«Отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента», - говорится в ответе главы государства на его сайте.

Как сообщает «Радиоточка НСН», парламент Эстонии 20 июня принял закон, разрешающий однополые браки совершеннолетним гражданам.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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