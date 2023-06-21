Зеленский предложил Верховной раде решить вопрос об однополых браках

Инициатива опубликована 13 марта. Авторы призвали наложить вето на законопроект об однополых браков. Петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом.

Зеленский в ответ заявил, что решение об однополых браках должна принимать Верховная рада.

«Отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента», - говорится в ответе главы государства на его сайте.

Как сообщает «Радиоточка НСН», парламент Эстонии 20 июня принял закон, разрешающий однополые браки совершеннолетним гражданам.

