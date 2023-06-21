Зеленский предложил Верховной раде решить вопрос об однополых браках
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете регистрации однополых браков.
Инициатива опубликована 13 марта. Авторы призвали наложить вето на законопроект об однополых браков. Петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом.
Зеленский в ответ заявил, что решение об однополых браках должна принимать Верховная рада.
«Отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента», - говорится в ответе главы государства на его сайте.
Как сообщает «Радиоточка НСН», парламент Эстонии 20 июня принял закон, разрешающий однополые браки совершеннолетним гражданам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В офисе Зеленского сообщили о работе над временем поставок истребителей
- Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
- СМИ: в Курской области перехватили беспилотники ВСУ
- Зеленский предложил Верховной раде решить вопрос об однополых браках
- В ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ
- Кадыров заявил об успехе российских сил в районе Новомихайловки
- В Киеве подтвердили удар ВС РФ по штаб-квартире украинской разведки
- «Логики нет»: Захарова назвала абсурдом снос памятника Гагарину в Киеве
- СМИ: ВВС США закупят новейшие модификации ракет класса «воздух-воздух»
- В США заявили о сохранении надежды на спасение экипажа «Титана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru