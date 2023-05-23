ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. Об этом сообщает РИА Новости.

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Жалобу на страну подала 21 однополая пара из Румынии. Им было отказано в регистрации отношений, ссылаясь на статью, в которой говорится о том, что брак заключается между представителями разных полов, а также запрет на такие браки.

ЕСПЧ установил, что Румыния нарушила статью под номером восемь Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).

В инстанции напомнили, что все государства-члены ЕСПЧ «обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар».

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ФОТО: Заседание ЕСПЧ. Фото с сайта politpuzzle.ru
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