ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. Об этом сообщает РИА Новости.
Жалобу на страну подала 21 однополая пара из Румынии. Им было отказано в регистрации отношений, ссылаясь на статью, в которой говорится о том, что брак заключается между представителями разных полов, а также запрет на такие браки.
ЕСПЧ установил, что Румыния нарушила статью под номером восемь Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).
В инстанции напомнили, что все государства-члены ЕСПЧ «обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru