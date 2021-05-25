Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта. Один касается основ национального сопротивления, второй – увеличения численности Вооруженных сил страны (ВСУ).

Сейчас численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, украинский лидер предложил увеличить ее до 261 тысяч человек. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте украинского парламента.

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Согласно проекту закона, для противодействия угрозам нацбезопасности разрешается привлекать все население. Он также вводит понятие «добровольных формирований территориальной общины», которые заниматься охраной стратегических объектов, выполнять «полицейские» миссии.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия соответствующих законопроектов обусловлена «продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупации части ее территории».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Верховная РадаВСУВладимир Зеленский
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