Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта. Один касается основ национального сопротивления, второй – увеличения численности Вооруженных сил страны (ВСУ).

Сейчас численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, украинский лидер предложил увеличить ее до 261 тысяч человек. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте украинского парламента.