Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта. Один касается основ национального сопротивления, второй – увеличения численности Вооруженных сил страны (ВСУ).
Сейчас численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, украинский лидер предложил увеличить ее до 261 тысяч человек. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте украинского парламента.
Согласно проекту закона, для противодействия угрозам нацбезопасности разрешается привлекать все население. Он также вводит понятие «добровольных формирований территориальной общины», которые заниматься охраной стратегических объектов, выполнять «полицейские» миссии.
В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия соответствующих законопроектов обусловлена «продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупации части ее территории».
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