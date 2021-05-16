В ДНР украинских силовиков заподозрили в подготовке провокаций

По данным Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики занимаются подготовкой провокации в Донбассе с применением ударного беспилотника. Об этом заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

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«По данным нашей разведки, командование ВСУ планирует провокации на Донецком направлении. Для их реализации командир 72 бригады отдал приказ на подготовку беспилотного летательного аппарата типа квадрокоптер, снаряженного самодельным взрывным устройством, начиненным зажигательной смесью. Для подвоза расчета БЛА планируется использовать автомобиль с символикой СЦКК», - цитирует представителя Народной милиции ДНР РИА Новости.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал способ остановить военные действия в Донбассе, сообщает Ura.ru. По мнению парламентария, урегулировать конфликт поможет признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СиловикиУкраинаДонбассВойна В Донбассе
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