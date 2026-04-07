Бизнес просит дать пользователям выбор между верификацией через Max и СМС
Ассоциация компаний интернет-торговли России обратилась к главе профильного комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой пересмотреть проект закона о «значимых действиях», сообщает «Коммерсант».
Бизнес предупреждает, что двойная отправка уведомлений через Max и СМС приведет к дополнительным расходам для владельцев сайтов и сервисов. Речь может идти о сотнях миллиардов рублей. Также это создаст проблемы для пользователей без российского номера телефона, находящихся в роуминге или в зоне плохого покрытия, а также для тех, у кого не установлен национальный мессенджер Max.
Предприниматели указали, что в законопроекте не прописаны критерии «значимых действий», из-за чего под них могут попасть массовые повседневные действия, что увеличит нагрузку на компании и ухудшит пользовательский опыт. В Думе пообещали учесть предложения при подготовке документа ко второму чтению.
Ранее Национальный совет финансового рынка призвал отказаться от введения подтверждения банковских операций через СМС и сообщения в мессенджере Max. Банкиры считают, что СМС ненадежны, а Мax пока технически не может обеспечить подтверждение операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
