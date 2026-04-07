СМИ: Власти обсуждают отставку губернатора Белгородской области Гладкова
В Администрации президента России обсуждают возможную смену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источника.
По их словам, это может произойти раньше выборов в сентябре 2026 года. Возможный уход связан, в том числе со здоровьем политика. Другой собеседник издания считает, что ситуация с поддержкой власти в регионе оставляет желать лучшего из-за ухудшения качества жизни. При этом рейтинги губернатора остаются высокими.
Ротация может затронуть и глав Брянской области и Дагестана Александра Богомаза и Сергея Меликова. В случае Дагестана вопрос осложняется ситуацией с наводнением в республике.
Президент России Владимир Путин поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнением в Дагестане. На нём будет детально обсуждаться обстановка в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
