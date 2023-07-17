Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без России

«Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся», - сказал Зеленский.

Он отметил, что к Киеву обратились компании-владельцы кораблей, которые заявили о готовности продолжать поставки зерна в случае согласия Украины и Турции продолжать начатое.

Ранее глава парламента Крыма призвал возбудить дело против Зеленского за организацию теракта на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

