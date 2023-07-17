Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без России
17 июля 202317:37
Украина будет выполнять свою часть обязанностей зерновой сделки без России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с африканскими журналистами.
«Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся», - сказал Зеленский.
Он отметил, что к Киеву обратились компании-владельцы кораблей, которые заявили о готовности продолжать поставки зерна в случае согласия Украины и Турции продолжать начатое.
Ранее глава парламента Крыма призвал возбудить дело против Зеленского за организацию теракта на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru