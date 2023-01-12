Зеленский предложил лишить гражданства украинцев с российским паспортом
Украинцы, у которых есть паспорт России, должны лишаться гражданства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, в первую очередь лишаться украинского гражданства должны люди с российским паспортом, оказывающие большое влияние на страну.
«Все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве», — отметил глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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