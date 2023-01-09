В Киеве предрекли конец режиму Зеленского из-за расследования в США

По его мнению, коррупционная схема может заключаться в том, что деньги «вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии».

Ранее лидер Республиканской партии Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США. Он обещал пресечь практику предоставления Украине «открытых чеков» на миллиарды долларов.

