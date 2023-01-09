В Киеве предрекли конец режиму Зеленского из-за расследования в США

Киевскому режиму может прийти конец, если в США обнаружат коррупционную составляющую в схемах поставок оружия Украине, считает бывший советник экс-президента этой страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой», то режиму Зеленского придет полный конец, допустил Соскин.

Бывший советник Кучмы призвал украинцев покинуть Киев

По его мнению, коррупционная схема может заключаться в том, что деньги «вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии».

Ранее лидер Республиканской партии Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США. Он обещал пресечь практику предоставления Украине «открытых чеков» на миллиарды долларов.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСША
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