Путин пригласил Фицо на празднование 9 Мая в 2025 году
Премьер Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина официальное приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
По его словам, у него, как у главы словацкого правительства, «исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года».
«Поэтому с радостью я принял официальное приглашение принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», - написал Фицо.
Ранее Путин заявил, что входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ) страны в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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