Зеленский пожаловался на запрет ударов по Кремлю дальнобойными ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании в связи с тем, что украинские вооруженные силы не могут нанести удар по Кремлю с помощью дальнобойного оружия, предоставленного западными странами, сообщает УНИАН.

Во время выступления на международном форуме «Амброзетти» он отметил, что существующее оружие партнеров Украины имеет дальность около 200 километров, и выразил сожаление по поводу невозможности использования его против Кремля.