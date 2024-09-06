Зеленский пожаловался на запрет ударов по Кремлю дальнобойными ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании в связи с тем, что украинские вооруженные силы не могут нанести удар по Кремлю с помощью дальнобойного оружия, предоставленного западными странами, сообщает УНИАН.

Во время выступления на международном форуме «Амброзетти» он отметил, что существующее оружие партнеров Украины имеет дальность около 200 километров, и выразил сожаление по поводу невозможности использования его против Кремля.

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В начале мая 2023 года Кремль подвергся атаке двух украинских дронов. По данным пресс-службы президента, беспилотники были сбиты военными и спецслужбами. На видеозаписях видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца рядом с флагштоком. В этот момент президента Владимира Путина в Кремле не было, сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва возложила ответственность за атаку на Киев и его союзников из США. Зеленский опроверг эти обвинения, а советник президента Михаил Подоляк позже назвал инцидент инсценировкой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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