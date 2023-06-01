«Просто выспаться»: украинка попросила забрать ЗРК Patriot из Киева

«Ничего личного - просто выспаться. Пусть не поспят немного они», - сказала киевлянка.

Она выразила надежду, что ее не вызовут на допрос в Службу безопасности Украины.

Российская армия ранее нанесла удар по ЗРК Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поражении установки.

Представитель Госдепартамента Джон Кирби 31 мая заявил, что в новом пакете военной помощи США направят Украине боеприпасы для Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

