«Просто выспаться»: украинка попросила забрать ЗРК Patriot из Киева
Жительница украинской столицы попросила вывезти зенитно-ракетный комплекс Patriot на запад страны. Она опубликовала обращение в своих социальных сетях, пишут СМИ.
«Ничего личного - просто выспаться. Пусть не поспят немного они», - сказала киевлянка.
Она выразила надежду, что ее не вызовут на допрос в Службу безопасности Украины.
Российская армия ранее нанесла удар по ЗРК Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поражении установки.
Представитель Госдепартамента Джон Кирби 31 мая заявил, что в новом пакете военной помощи США направят Украине боеприпасы для Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru