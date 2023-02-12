Зеленский пожаловался на бюрократию в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский обвинил бюрократов НАТО в задержке вступления Украины в Альянс.
«Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия», — сказал глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры видят страну в составе Евросоюза уже в ближайшие два года.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем совете Евросоюза (ЕС) Берлин напомнит о том, что Украина является Европой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru