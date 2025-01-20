Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ.

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«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – заявил российский лидер.

Путин отметил, что Россия исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

«Целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта. А долгосрочный мир», - отметил глава государства.

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европе придется противостоять избранному президенту Соединенных Штатов и его политике, иначе она будет «раздавлена», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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