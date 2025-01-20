Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
20 января 202516:54
Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ.
«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – заявил российский лидер.
Путин отметил, что Россия исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.
«Целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта. А долгосрочный мир», - отметил глава государства.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европе придется противостоять избранному президенту Соединенных Штатов и его политике, иначе она будет «раздавлена», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Целью урегулирования ситуации на Украине должен быть долгосрочный мир
- Меры безопасности усилили в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа
- Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
- Sinomach анонсировал новый автомобильный бренд для России
- Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине
- Китай в 2024 году установил новый рекорд импорта нефти из России
- СМИ: Анчелотти принял решение покинуть «Реал»
- Морской транспорт в Севастополе остановлен третий раз за день
- СМИ: В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни
- Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» пострадали при атаке беспилотника ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru