Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Там подчеркнули, что это решение было принято после того, как украинский МИД не проинформировал главу государства о ноте министерства иностранных дел России, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.
В свою очередь, Павел Климкин в ответ на это объяснил, что МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом отвечать на российскую ноту.
Между тем, ранее сегодня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в «политический» отпуск. Как пишут argumenti.ru, об этом он сообщил на своей страннице в Facebook.
Напомним, ранее Московский городской суд признал законным продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября прошлого года за незаконное пересечение государственной границы в Керченском проливе. Таким образом, Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию адвокатов на соответствующее решение Лефортовского райсуда российской столицы.
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