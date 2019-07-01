Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Владимир Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Там подчеркнули, что это решение было принято после того, как украинский МИД не проинформировал главу государства о ноте министерства иностранных дел России, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

В свою очередь, Павел Климкин в ответ на это объяснил, что МИД Украины имел полномочия без согласования с президентом отвечать на российскую ноту.

Между тем, ранее сегодня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в «политический» отпуск. Как пишут argumenti.ru, об этом он сообщил на своей страннице в Facebook.