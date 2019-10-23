Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи

Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Как пишет РИА Новости, по словам президента Украины, в том случае, если проверка установит, что кто-то из парламентариев брал деньги за голосование в комитете, ими займутся антикоррупционные органы.

Глава государства отметил, что честное и беспристрастное расследование поможет избавиться от накопившихся вопросов к депутатам. Кроме того, Зеленский заявил, что парламентарии, подозреваемые в коррупции, должны будут покинуть Верховную раду.