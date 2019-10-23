Зеленский потребовал от депутатов Рады пройти проверку на детекторе лжи
Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Как пишет РИА Новости, по словам президента Украины, в том случае, если проверка установит, что кто-то из парламентариев брал деньги за голосование в комитете, ими займутся антикоррупционные органы.
Глава государства отметил, что честное и беспристрастное расследование поможет избавиться от накопившихся вопросов к депутатам. Кроме того, Зеленский заявил, что парламентарии, подозреваемые в коррупции, должны будут покинуть Верховную раду.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело против 11 депутатов от «Слуги народа», которых подозревают в получении взятки за отказ от голосования в парламентском комитете, напоминает RT.
Как напоминает Ura.ru, ранее стало известно, что всех сотрудников Росгвардии, а также тех, кто хочет начать работать в этом ведомстве, собираются проверять на детекторе лжи. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарев.
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