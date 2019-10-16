Зеленский поставил условие отвода Украиной войск в Донбассе
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается выждать семь дней тишины в Донбассе для начала отвода сил, при этом соблюдение перемирия обязана подтвердить Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Украинский лидер озвучил такое условие после переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом. По сведениям Зеленского, к настоящему моменту режим тишины в Донбассе соблюдается на протяжении двух дней, передает RT.
До этого украинские силовики несколько раз срывали попытку отвода сил в Донбассе.
При этом, условие семидневного соблюдения перемирия не обозначено ни в одном, подписанным Украиной, документе.
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