Зеленский поставил условие отвода Украиной войск в Донбассе

16 октября 201913:20

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается выждать семь дней тишины в Донбассе для начала отвода сил, при этом соблюдение перемирия обязана подтвердить Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Украинский лидер озвучил такое условие после переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом. По сведениям Зеленского, к настоящему моменту режим тишины в Донбассе соблюдается на протяжении двух дней, передает RT.

До этого украинские силовики несколько раз срывали попытку отвода сил в Донбассе.

При этом, условие семидневного соблюдения перемирия не обозначено ни в одном, подписанным Украиной, документе.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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