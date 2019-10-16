Зеленский поставил условие отвода Украиной войск в Донбассе

Украинский лидер озвучил такое условие после переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом. По сведениям Зеленского, к настоящему моменту режим тишины в Донбассе соблюдается на протяжении двух дней, передает RT.

До этого украинские силовики несколько раз срывали попытку отвода сил в Донбассе.

При этом, условие семидневного соблюдения перемирия не обозначено ни в одном, подписанным Украиной, документе.

