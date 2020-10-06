Зеленский посмертно наградил погибших в авиакатастрофе Ан-26
Владимир Зеленский наградил посмертно 26 жертв крушения Ан-26 в Харьковской области. Также медали удостоился выживший в трагедии военный. Об этом заявили в офисе президента Украины.
«Президент наградил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них — посмертно. Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября», — говорится в заявлении.
Напомним, военно-транспортный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения самолёта были найдены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил, отмечает телеканал 360.
Технические неисправности и человеческий фактор могли привести к крушению самолёта Ан-26 в Харьковской области. Об этом 30 сентября заявил глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский. При этом вице-премьер Украины отметил, что рассматриваются все версии.
На своей странице в Facebook Уруский написал, что имели место технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор в различных его проявлениях. Также политик добавил, что окончание расшифровки бортовых самописцев АН-26 ожидается в ближайшее время. Не менее чем через две недели также будут готовы результаты ДНК-экспертизы, которая позволит идентифицировать тела погибших, подчеркнул Уруский.
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