Зеленский посмертно наградил погибших в авиакатастрофе Ан-26

Владимир Зеленский наградил посмертно 26 жертв крушения Ан-26 в Харьковской области. Также медали удостоился выживший в трагедии военный. Об этом заявили в офисе президента Украины.

«Президент наградил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них — посмертно. Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября», — говорится в заявлении.

Напомним, военно-транспортный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были найдены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил, отмечает телеканал 360.