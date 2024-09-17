Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с домогательствами в армии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться с проблемой сексуальных домогательств в армии. Это решение было принято после получения петиции, в которой требовалось усилить меры для реагирования на подобные случаи в вооруженных силах Украины.

В своем ответе Зеленский отметил, что он попросил Шмыгаля внимательно изучить вопросы, поднятые в петиции, и предоставить результаты рассмотрения автору.

Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась сложная обстановка на четырех направлениях

Зеленский также напомнил, что 21 марта в устав внутренней службы ВСУ были внесены изменения. Теперь любые проявления сексуальных домогательств, насилия и дискриминации по половому признаку строго запрещены.

Процедуры внутренних расследований также уточнены: теперь такие инциденты будут рассматривать специальная комиссия, состоящая из представителей обоих полов и психолога, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДомогательстваВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры