Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с домогательствами в армии
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться с проблемой сексуальных домогательств в армии. Это решение было принято после получения петиции, в которой требовалось усилить меры для реагирования на подобные случаи в вооруженных силах Украины.
В своем ответе Зеленский отметил, что он попросил Шмыгаля внимательно изучить вопросы, поднятые в петиции, и предоставить результаты рассмотрения автору.
Зеленский также напомнил, что 21 марта в устав внутренней службы ВСУ были внесены изменения. Теперь любые проявления сексуальных домогательств, насилия и дискриминации по половому признаку строго запрещены.
Процедуры внутренних расследований также уточнены: теперь такие инциденты будут рассматривать специальная комиссия, состоящая из представителей обоих полов и психолога, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru