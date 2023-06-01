Зеленский попросил журналистку говорить по-русски

В ходе мероприятия одна из корреспондентов обратилась к Зеленскому и заявила, что не говорит на украинском языке. Президент попросил ее задать вопрос на русском.

«Говорите по-русски», - сказал Зеленский.

Журналиста отказалась и перешла на английский. Украинский лидер назвал ее решение «прекрасным».

В Днепропетровске ранее переименовали шесть улиц и один переулок. Свое решение власти города объяснили тем, что топонимы были связаны с советским прошлым, передает «Радиоточка НСН».

