Зеленский попросил журналистку говорить по-русски
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Молдавии попросил журналистку задать вопрос на русском языке, пишет РИА Новости.
В ходе мероприятия одна из корреспондентов обратилась к Зеленскому и заявила, что не говорит на украинском языке. Президент попросил ее задать вопрос на русском.
«Говорите по-русски», - сказал Зеленский.
Журналиста отказалась и перешла на английский. Украинский лидер назвал ее решение «прекрасным».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru