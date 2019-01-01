Зеленский попросил у Вашингтона новое вооружение

Новое вооружение для украинской армии попросил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом накануне заявил сенатор-республиканец Роберт Портман.

По его словам, они провели многочасовой разговор с Зеленским, в результате которого украинский лидер рассказал о том, что в его армии не достаточно современного оружия, которое защитило бы от «возможного российского вторжения».

Портман заверил, что «российская пропаганда вдоль восточной границы» продолжается.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп сделал официальное приглашение Зеленскому посетить США. Также Трамп заявлял, что в 2010 году окажет военную помощь Украине, сумма которой оценивалась в 250 млн долларов США.

