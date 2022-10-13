Зеленский попросил деньги на закупку газа и угля
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил средства у международных партнеров страны, сообщает РИА Новости.
Глава государства хочет добиться кредитов на восстановление энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля перед началом зимы. Всего Зеленский хочет получить 2 млрд долларов. При этом с помощью займа президент хочет также увеличить экспорт электроэнергии в Европу.
«Объем помощи на этот год должен быть не менее 5 миллиардов долларов», — заявил глава государства. Он отметил, что без этих средств добиться стабильного функционирования Украины не получится.
Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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