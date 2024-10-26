Зеленский пообещал выплатить гражданам Украины по тысяче гривен

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить каждому гражданину страны по 1000 гривен (около 2,3 тысячи рублей) для подготовки к зимнему сезону. Об этом политик заявил в видеообращении в Telegram-канале.

«Первого декабря деньги должны быть у людей», — указал Зеленский.

Украинский президент отметил, что власти ведут подготовку к отопительному сезону, и мера поддержки «будет ощутима для каждой семьи». Выплату можно будет потратить на покупку товаров или услуг, в том числе коммунальных.

Ранее Зеленский подписал указ о ликвидации на Украине медико-экспертных комиссий.

