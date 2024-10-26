Зеленский пообещал выплатить гражданам Украины по тысяче гривен
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить каждому гражданину страны по 1000 гривен (около 2,3 тысячи рублей) для подготовки к зимнему сезону. Об этом политик заявил в видеообращении в Telegram-канале.
«Первого декабря деньги должны быть у людей», — указал Зеленский.
Украинский президент отметил, что власти ведут подготовку к отопительному сезону, и мера поддержки «будет ощутима для каждой семьи». Выплату можно будет потратить на покупку товаров или услуг, в том числе коммунальных.
Ранее Зеленский подписал указ о ликвидации на Украине медико-экспертных комиссий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru