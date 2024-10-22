Зеленский ликвидировал на Украине медико-экспертные комиссии

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 22 октября 2024 года «По противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам госорганов».

В решении ведомства говорится, что украинскому кабмину в целях недопущения злоупотреблений в сфере медицинской экспертизы следует предложить законопроект по внесению изменений в работу медкомиссий и ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Ранее в СНБО Украины заявили, что украинским военным и чиновникам запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

