Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

В материале видно, что обветшали внутренние и внешние помещения ракетного крейсера, палуба и корпус. Причина в запустении «Украины» в том, что командование ВМС Украины не могло решить, насколько необходим крейсер стране.

Владимир Зеленский побывал на корабле в ходе визита на Николаевский судостроительный завод 18 июля. За день до его визита министр обороны страны Степан Полторак предложил президенту разобрать ракетный крейсер из-за ненадобности.

Строительство «Украины» началось в 1985 году по заказу ВМФ СССР и должно было завершиться в 1994 году. В 1993-м корабль стал собственностью Украины. У страны не нашлось средств на окончание проекта. Минобороны Украины официально отказалось от крейсера в декабре 2017 года.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, почему не воспринимает всерьез заявления экс-главы СБУ по поводу российских учений в Крыму

