Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своем YouTube-канале видео после посещения ракетного крейсера «Украина», которое демонстрирует плачевное состояние корабля.
В материале видно, что обветшали внутренние и внешние помещения ракетного крейсера, палуба и корпус. Причина в запустении «Украины» в том, что командование ВМС Украины не могло решить, насколько необходим крейсер стране.
Владимир Зеленский побывал на корабле в ходе визита на Николаевский судостроительный завод 18 июля. За день до его визита министр обороны страны Степан Полторак предложил президенту разобрать ракетный крейсер из-за ненадобности.
Строительство «Украины» началось в 1985 году по заказу ВМФ СССР и должно было завершиться в 1994 году. В 1993-м корабль стал собственностью Украины. У страны не нашлось средств на окончание проекта. Минобороны Украины официально отказалось от крейсера в декабре 2017 года.
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