Зеленский подписал закон, усиливающий контроль государства над СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который усиливает контроль государства над СМИ и запрещает позитивно оценивать действия России. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон запрещает распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения властей Украины, является недостоверной, как и исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России. Кроме того, закон также запрещает все медиаресурсы России.