Зеленский подписал закон, усиливающий контроль государства над СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который усиливает контроль государства над СМИ и запрещает позитивно оценивать действия России. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон запрещает распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения властей Украины, является недостоверной, как и исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России. Кроме того, закон также запрещает все медиаресурсы России.

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При этом закон расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который получит право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все медиа, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ и отменять регистрацию печатных СМИ.

Законопроект «О медиа» был зарегистрирован в Верховной раде в конце декабря 2019 года. Он был подвергнут критике со стороны журналистского сообщества и в мае 2020 года отправлен на доработку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаЗаконВладимир Зеленский
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