В публикации отмечается, что об отчаянии Киева говорит «драматическое представление» Зеленского перед Конгрессом в Вашингтоне. По мнению автора статьи, по мере затягивания конфликта удержать украинский вопрос в центре внимания становится все труднее, так как многочисленные проблемы в самих США «отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

