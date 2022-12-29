СМИ: Драматическое выступление Зеленского в США показывает отчаяние Киева
Украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания общественности Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Global Times.
В публикации отмечается, что об отчаянии Киева говорит «драматическое представление» Зеленского перед Конгрессом в Вашингтоне. По мнению автора статьи, по мере затягивания конфликта удержать украинский вопрос в центре внимания становится все труднее, так как многочисленные проблемы в самих США «отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Китай стал ключевым экспортером угля из России
- МС-21 с российским двигателем и крылом одобрила Росавиация
- СМИ: украинская ракета комплекса С-300 упала в Белоруссии
- СМИ: UnionPay ввела лимиты на снятие наличных с российских карт за рубежом
- ФСБ: в Забайкалье уничтожили вакцину от коронавируса для пациентов с ВИЧ
- Эксперт назвала самые невыгодные в 2023 году сферы бизнеса
- У большинства россиян нет праздничного настроения перед Новым годом
- Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»
- Захарова: критика российских миротворцев на Кавказе неприемлема
- СМИ: Драматическое выступление Зеленского в США показывает отчаяние Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru