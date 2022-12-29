СМИ: Драматическое выступление Зеленского в США показывает отчаяние Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания общественности Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Global Times.

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В публикации отмечается, что об отчаянии Киева говорит «драматическое представление» Зеленского перед Конгрессом в Вашингтоне. По мнению автора статьи, по мере затягивания конфликта удержать украинский вопрос в центре внимания становится все труднее, так как многочисленные проблемы в самих США «отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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