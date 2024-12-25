Зеленский подписал закон о борьбе с подкупом иностранцев

В парламенте страны заявили, что цель закона — ужесточить борьбу с подкупом в международных деловых операциях зарубежных должностных лиц. На Украине расценивают закон как один из шагов на пути Киева к вхождению в состав Организации экономического сотрудничества и развития.

Согласно новому закону, виновным в подкупе должностных лиц грозят увеличенные штрафы и спецконфискация, а также возможное ограничение возможности участия в приватизации и госзакупках.

Ранее Зеленский заявил, что Киев предлагал Словакии компенсацию из-за отмены транзита российского газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

