Зеленский подписал закон о борьбе с подкупом иностранцев
Украинский лидер Владимир Зеленский после попытки дать взятку главе словацкого правительства Роберту Фицо подписал закон о борьбе с подкупом иностранцев, сообщила в своем Telegram-канале Верховная Рада.
В парламенте страны заявили, что цель закона — ужесточить борьбу с подкупом в международных деловых операциях зарубежных должностных лиц. На Украине расценивают закон как один из шагов на пути Киева к вхождению в состав Организации экономического сотрудничества и развития.
Согласно новому закону, виновным в подкупе должностных лиц грозят увеличенные штрафы и спецконфискация, а также возможное ограничение возможности участия в приватизации и госзакупках.
Ранее Зеленский заявил, что Киев предлагал Словакии компенсацию из-за отмены транзита российского газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru