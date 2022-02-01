Зеленский подписал указ об укреплении украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны, который предусматривает в том числе увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в последующие три года. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Украинцы на митинге потребовали у Зеленского не допустить войны с Россией

Глава государства сообщил о подписании документа, выступая в Верховной раде. Зеленский заявил, что указ — дежурный, а «не о том, что скоро война».

Согласно документу, в рамках ВСУ создадут 20 дополнительных бригад, срок службы военнослужащих-контрактников будет увеличен.

Кроме того, указ предусматривает переход Украины к профессиональной армии. Также планируется увеличение зарплат военнослужащих.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УказыУкраинская АрмияВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры