Зеленский подписал указ об укреплении украинской армии

Глава государства сообщил о подписании документа, выступая в Верховной раде. Зеленский заявил, что указ — дежурный, а «не о том, что скоро война».

Согласно документу, в рамках ВСУ создадут 20 дополнительных бригад, срок службы военнослужащих-контрактников будет увеличен.

Кроме того, указ предусматривает переход Украины к профессиональной армии. Также планируется увеличение зарплат военнослужащих.



