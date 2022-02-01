Зеленский подписал указ об укреплении украинской армии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны, который предусматривает в том числе увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в последующие три года. Об этом сообщает портал «Украина.ру».
Глава государства сообщил о подписании документа, выступая в Верховной раде. Зеленский заявил, что указ — дежурный, а «не о том, что скоро война».
Согласно документу, в рамках ВСУ создадут 20 дополнительных бригад, срок службы военнослужащих-контрактников будет увеличен.
Кроме того, указ предусматривает переход Украины к профессиональной армии. Также планируется увеличение зарплат военнослужащих.
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