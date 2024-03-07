Зеленский подписал указ о демобилизации срочников из ВСУ

Согласно документу, демобилизация пройдет в апреле и мае 2024 года. В запас уволят военнослужащих, период срочной службы которых истек во время действия военного положения и был продлен сверх установленных сроков.

Текст указа опубликован на сайте президента Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобританию. Военачальника сняли с должности 8 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

