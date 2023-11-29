Зеленский подписал дефицитный проект бюджета Украины
29 ноября 202302:01
Глава Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год, сообщает телеканал «360».
Дефицит ожидается на уровне 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Утверждены доходы в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), а расходы — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов).
Ранее Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru