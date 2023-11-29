Зеленский подписал дефицитный проект бюджета Украины

Глава Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год, сообщает телеканал «360».

Зеленский: Украине нужны три победы на Западе

Дефицит ожидается на уровне 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Утверждены доходы в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), а расходы — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов).

Ранее Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры